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Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

29.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:28Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak
, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup 'a konuk olacak.
Yeni 4 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da 4 eksik
Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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