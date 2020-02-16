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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

16.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:24Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Süper Lig'in 22. haftasında , yarın deplasmanda Fraport TAV ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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