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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

23.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:04Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
, Süper Lig'in 12. haftasında yarın 'ni ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Lige istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.
Yaptığı maçların 2'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini yitiren Gençlerbirliği ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor.
Takımda 6 eksik
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde eksik oyuncuların fazla olması dikkati çekiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal 11'ini oluşturmakta zorlanıyor.
Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları süren David Pavelka ile Mame Thiam, karşılaşmada forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Syam Ben Youssef ile Yusuf Erdoğan'ın da müsabakada görev yapması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da kart cezalısı Karim Hafez ile Veysel Sarı da takımdaki yerlerini alamayacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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