Haberler » Spor » Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak - Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

07.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:42Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Hes Kablo 'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa, 18'inci ve son basamakta yer alan Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 20 puanla 16. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku ve Tomas Brecka, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

7.03.2020 13:19:09