07 Kasım 2018, 19:55
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Kasımpaşa Şut ve Gol Vuruşu Çalıştı

Kasımpaşa Şut ve Gol Vuruşu Çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,  Kasımpaşalı futbolcular, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa  Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan lacivert-beyazlı futbolcuların bir kısmı  dar alan oyunu oynarken diğer grup ise şut ve gol vuruşu çalıştı. Antrenman yarım  sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
İdmana sakatlıkları devam eden Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier  Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı. Ramazan Köse ise takımdan ayrı özel  program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam  edecek.
Bursaspor,Kasımpaşa

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