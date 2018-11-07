Kasımpaşa Şut ve Gol Vuruşu Çalıştı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kasımpaşalı futbolcular, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan lacivert-beyazlı futbolcuların bir kısmı dar alan oyunu oynarken diğer grup ise şut ve gol vuruşu çalıştı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

İdmana sakatlıkları devam eden Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı. Ramazan Köse ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.