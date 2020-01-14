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Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından FK Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

14.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:47Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden , Çekya Ligi takımlarından FK Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec'in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Brecka, Jablonec formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.



Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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