Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor'un 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın misafir tribün biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, fiyatı 75 lira olarak belirlenen biletlerin satışının www.passo.com.tr adresi üzerinden yapıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA