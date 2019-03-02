Kasımpaşa, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku
katılmadı. Kasımpaşa
, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kasımpaşa, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA