Kasımpaşa Tüm Futbolcularıyla 2021 Yılına Kadar Anlaştı

Bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'de zirve yarışına ortak olan Kasımpaşa
'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır" denildi.
(İHA)
Kasımpaşa
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:26