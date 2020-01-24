Haberler » Spor » Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı - Spor

Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı

Kasımpaşa Kulübü, Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

24.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:40Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı

Kulübü,  Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


- İstanbul

Suudi Arabistan, Medical Park, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:51  Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
15:46  Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da
15:46  Diyarbekirspor'un yeni ismi Diyarbakırspor
15:42  ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi
15:37  Yusuf Kaya, Salon Okçuluk Turnuvası'nda Dünya ikincisi oldu
24.01.2020 15:55:35