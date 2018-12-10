10 Aralık 2018, 21:31
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Kasımpaşa'ya Şok !

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı. 21. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Tjaronn Chery meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 31. dakikada sağ kanattan Samuel Eduok'un etkili ortasında savunma topu uzaklaştırdı. 41. dakikada topla birlikte ilerleyen Tjaronn Chery'in ceza yayından sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Serkan Çınar xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Salih Mazlum xx Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Syam Ben Youssef xx, Olivier Veigneau xx, Strahil Popov xx, Veysel Sarı xx, David Pavelka xx, Trezeguet xx, Samuel Eduok xx, Tarkan Serbest xx, Loret Sadiku xx, Mbaye Diagne xx Yedekler: Murat Can Yıldız, Eray Birniçan, Onur Ural, Josue Sa, Hakan Demir, Hasan Bilal, Çağtay Kurukalıp, Özgür Çek, Mustafa Ethem Erboğa, Bengali Koita Teknik Direktör: Mustafa Denizli Kayserispor: Silviu Lung xx, Atila Turan xx, Jean-Armel Kana-Biyik xx, Levent Gülen xx, Cristian Sapunaru xx, Tjaronn Chery xx, Bilal Başacıkoğlu xx, Bernard Mensah xx, Deniz Türüç xx, Şamil Cinaz xx, Umut Bulut xx Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Kazım Çelik, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Silvestre Varela, Artem Kravets Teknik Direktör: Hikmet Karaman Gol: Tjaronn Chery (dk. 21 pen.) (Kayserispor) Sarı kart: Olivier Veigneau (Kasımpaşa)

(İHA) Chery,Kayserispor,Kasımpaşa
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:31