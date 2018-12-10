Kasımpaşa'ya Şok !

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa
sahasında Kayserispor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut
'un sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı. 21. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Tjaronn Chery
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 31. dakikada sağ kanattan Samuel Eduok'un etkili ortasında savunma topu uzaklaştırdı. 41. dakikada topla birlikte ilerleyen Tjaronn Chery'in ceza yayından sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Erdem Bayık
xx, Mehmet Salih
Mazlum xx Kasımpaşa: Ramazan Köse
xx, Syam Ben Youssef xx, Olivier Veigneau xx, Strahil Popov xx, Veysel Sarı
xx, David Pavelka xx, Trezeguet xx, Samuel Eduok xx, Tarkan
Serbest xx, Loret Sadiku
xx, Mbaye Diagne xx Yedekler: Murat Can Yıldız
, Eray Birniçan, Onur Ural, Josue Sa, Hakan Demir
, Hasan Bilal, Çağtay Kurukalıp, Özgür Çek
, Mustafa Ethem Erboğa, Bengali Koita Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Kayserispor: Silviu Lung xx, Atila Turan xx, Jean-Armel Kana-Biyik xx, Levent Gülen xx, Cristian
Sapunaru xx, Tjaronn Chery xx, Bilal Başacıkoğlu xx, Bernard Mensah xx, Deniz Türüç
xx, Şamil Cinaz
xx, Umut Bulut xx Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar
, Kazım Çelik
, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan
, Silvestre Varela, Artem Kravets Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Tjaronn Chery (dk. 21 pen.) (Kayserispor) Sarı kart: Olivier Veigneau (Kasımpaşa)
(İHA)
Chery,Kayserispor,Kasımpaşa
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:31