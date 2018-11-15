Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan
Serbest'in antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
15 Kasım 2018 Perşembe 15:45