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Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında 3 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

31.10.2019 15:30Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında 3 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Kemerspor 2003 karşısında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazılıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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