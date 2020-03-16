Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:16
Kasımpaşa , Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, 21 Mart, Spor
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