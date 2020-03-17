Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
17.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:56
Kasımpaşa , Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, 21 Mart, Spor
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