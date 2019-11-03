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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı sonrası soyunma odasında arbede

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı sonrası saha içinde yaşanan gerginlik soyunma odasına da taşındı.

03.11.2019 19:50Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı sonrası soyunma odasında arbede
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı sonrası saha içinde yaşanan gerginlik soyunma odasına da taşındı. Kasımpaşa kaptanı Veysel Sarı ile mücadele içinde tartıştığı Adis Jahovic'in soyunma odasında arbede yaşadığı öğrenildi.
Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor maçı sonrası, konuk ekibin soyunma odasında arbede çıktı. Mücadele içinde Kasımpaşalı Veysel Sarı ile Malatyasporlu Adis Jahovic'in tartışması, maç sonuna da yansıdı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Veysel Sarı'nın, konuk ekibin soyunma odasına girdiği ve Jahovic ile yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü öğrenildi. İkili arasında soyunma odasında yaşanan gerginliğe, iki takımın teknik heyetinin de dahil olduğu ve tartışmanın güvenlik görevlileri ile polisin araya girmesiyle son buldu.
(iHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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