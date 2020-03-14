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Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına başladı.

14.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:26
Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa , maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ligin 26. haftasında Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına 16 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

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