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Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

18.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:14Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren , Premier Lig ekiplerinden CSKA 'nın savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "CSKA Moskova'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat stoper oyuncusu Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

23 yaşındaki Hırvat oyuncu, Dieumerci Ndongala, Tarkan Serbest ve Tomas Brecka'dan sonra Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.

Kasımpaşa'nın yeni transferi Sarlija, CSKA Moskova forması ile bu sezon 14 karşılaşmaya çıkmıştı.



Kasımpaşa, Moskova, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

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