Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti
Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.
08.03.2020 13:30
Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.
Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti. - İSTANBUL
Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Spor
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Spor
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Spor
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı