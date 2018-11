Kasımpaşalı Özgür Çek: "Beşiktaş'ın Da, Galatasaray'ın da Üzerindeyiz" -1

30 Kasım 2018 Cuma 11:48



30 Kasım 2018 Cuma 11:48

"Hedefimiz Avrupa kupaları""Takımda arkadaşlık ortamı çok iyi" Fenerbahçe 'nin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ancak sonuçta onların ismi Fenerbahçe""Şampiyon olmak isteriz""Diagne'nin performansı üst düzey""Diagne, hedefinin 40 gol olduğunu söyledi" Mustafa Denizli , babacan ve samimi""Umarım Fenerbahçe'ye gol atarım""Hedefim milli takım""Şans verilseydi Fenerbahçe'de başarılı olurdum""Fenerbahçe'de birlik beraberlik yok"İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL/ DHASüper Lig'in 2'nci sırasında yer alan Kasımpaşa 'nın başarılı futbolcusu Özgür Çek , Fenerbahçe maçından lig yarışına, takımın hedeflerinden milli takıma kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"Bu sezon Süper Lig'e başlarken hedefin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu dile getiren Çek, "Sezon başında Kemal Özdeş hocamızla koyduğumuz bir hedef vardı. Bu sezon takımımızı Avrupa kupalarına götürmekti. Devamında Mustafa hocamız geldi, aynı hedefi sürdürdük ve aldığımız puanlarla bunu devam ettiriyoruz. Tabii ki Avrupa kupaları zor bir hedef, her takım için zor. Ama bu ekip zoru başarmak için kuruldu. Bu tesisler, bu imkanlar, antrenman sahaları bunun için kurulmuş. Türkiye 'de birçok takımda oynadım. İşleyiş ve tesisleşme açısından, verilen sözlerin yerine getirilmesi açısından, başta başkanımız olmak üzere çok profesyonelce çalışan bir yönetim kurulu var. Biz de bunun karşılığını sahada veriyoruz. Şu ana kadar aldığımız puanlarla da bunu gösterdik. Takımda çok iyi ve kaliteli oyuncular var. O kaliteli oyuncular birlikte devam ettiği zaman çok iyi işler yapabiliyoruz. Aldığımız puan da ortada zaten. Tabii bunu sürdürmek çok zor. Arka arkaya aldığımız galibiyetler oldu. Maalesef sonrasında da arka arkaya aldığımız mağlubiyetler de oldu. Çok zor bir sezon. Büyük takımların sorunlar yaşadığı bir sezonda biz kendi adımıza ivmeyi ne kadar yukarıya çekersek, hedefe de o kadar yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Umarım bu zorlu sezonu, sezon başında koyduğumuz hedefi yerine getirerek taçlandırırız" ifadelerini kullandı."SONUÇTA ONLARIN İSMİ FENERBAHÇE"Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçının zorluğuna da değinen Özgür Çek, "Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu herkes gibi biz de biliyoruz. Sonuçta onların ismi Fenerbahçe. Büyük bir camia. Kadıköy 'de oynayacağız. Daha önce içinde olduğum için de taraftar baskısını biliyorum. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şiddetle 3 puana ihtiyaçları var. Bizim de hedefe gitmek için 3 puana ihtiyacımız var. İki takım için de çok zor bir maç. Formda ve iyi giden bir takımız. Zorlu deplasmandan 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu."TAKIMDA ARKADAŞLIK ORTAMI ÇOK İYİ"Çek, takım içindeki oyuncuların birbirleriyle çok iyi anlaştığına vurgu yaparak, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Tabii büyük takımların da kaliteli oyuncuları bulunuyor. Şu an bulunduğumuz durumun nedeni arkadaşlık ortamı. Çok iyi bir arkadaşlık var. Yerli ve yabancı oyuncuların iç içe olması, her antrenman sonrasında mutlu tabloların ortaya çıkması ve mutlu ayrılması, bir heyecanın olması, idman sonrasında o rekabetin vermiş olduğu hazzın ve mutluluğun bizi buraya getirdiğini düşünüyorum. Devre arasına kadar 4 çok zorlu maçımız var. Fenerbahçe ile oynayacağız, Kayserispor , Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçları var. Fikstür zor gözükse de biz zor maçları kazanarak atlattık. Umarım bu zorlu süreçten yine anlımızın akıyla kazanarak çıkarız ve hedefimize doğru ilerleriz" dedi."ŞAMPİYON OLMAK İSTERİZ"Şampiyon olmanın büyük mutluluk vereceğini ve bu mutluluğu yaşamış, tecrübeli bir teknik direktöre sahip olduklarını söyleyen Çek, "Açıkça söylemek gerekirse şampiyonluk şu an aramızda konuştuğumuz bir şey değil. Sezon başında konulan bir Avrupa hedefi vardı. O hedefe doğru ilerliyoruz. Tabii şampiyon olmayı kim istemez? Hocamız bize 'İlk yarıda aldığımız galibiyetler ligin 2'nci yarısında bizim rahatlığımız açısından çok önemli olacak' dedi. Bu kalan 4 haftayı da en iyi şekilde atlatarak 2'nci yarının ortalarına doğru bu bizim Avrupa mı, şampiyonluk mu, nereyi oynayacağımızın daha çok belli olacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Şampiyon olmak isteriz. Mustafa hoca daha önce şampiyonluklar yaşamış bir antrenör. Tabii ki onunda öğrencileri olarak o şampiyonluğu bizle yaşaması, bizim hocamızla yaşamamız tabii ki çok önemli. Umarım bunu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu."DİAGNE'NİN PERFORMANSI ÜST DÜZEY"Takım içinde çok kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken Özgür Çek, ligin gol krallığında 14 golle zirvede bulunan Mbaye Diagne hakkında da, "Kaliteli oyunculardan oluşuyoruz. Trezeguet de aynı şekilde çok kaliteli ve tabii diğer oyuncularımız da. Mbaye Diagne'nin performansında, takım içindeki uyum, takım içindeki arkadaşlığımız ve O'na sahip çıkmamız da etki ediyor. Ayrıca bizim O'na faydalı olmamız, takıma da olumlu yansıyor. Bu diğer oyuncu arkadaşlarımız için de geçerli. Biz ne kadar birlikte hareket edersek, takım o kadar fayda görüyor. Şu anda Diagne'nin performansı üst düzey bir performans. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Saha içinde de, antrenmanlarda da çok mutluyuz. Birlikte mutlu olduğumuz zaman da bunun takıma yansıdığını düşünüyorum. Umarım bu mutluluğumuz, bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece de biz kazanmaya devam edeceğiz" dedi."DİAGNE HEDEFİNİN 40 GOL OLDUĞUNU SÖYLEDİ"Ligde 14 gole ulaşan Diagne'nin hedeflerinden de bahseden Kasımpaşalı futbolcu, "Dün Diagne ile konuştuk ve şimdiki hedefinin 40 gol olduğunu söyledi. Bizi Avrupa kupalarına götürsün de kaç gol atıyorsa atsın, çok da önemli değil" açıklamasını yaptı."DENİZLİ, BABACAN VE SAMİMİ"Özgür Çek, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli için de şöyle konuştu:"Mustafa Denizli gerçekten çok tecrübeli bir hoca. Süper Lig'de yaklaşık 8 senedir bulunuyorum. 15'in üzerinde antrenörle çalıştım. Hocamız çok tecrübeli, çok sakin kalabiliyor. Yaşadıkları, tecrübeleri, şampiyonlukları, kupaları ortada olan bir hocamız var. Bu camiayı hedefine ulaştırabilecek potansiyele sahip bir antrenör. Bizimle ilişkileri gerçekten çok iyi. Bize babacan, çok samimi davranıyor. Umarım bu mutlu tablomuz bozulmaz. Bozulmaması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Umarım bu ortamımız hiçbir zaman bozulmaz, kazanmaya, puanlar almaya devam ederiz.""BEŞİKTAŞ'IN DA, GALATASARAY'IN DA ÜZERİNDEYİZ"Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacağı 14'üncü haftada Fenerbahçe karşısında kazanarak haftayı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Çek, "Hedefimize doğru yürüyoruz. Öncelikle derbilerin favorisi olmuyor. Beşiktaş, Galatasaray ikisi de sıkıntılar yaşayan takımlar. Hem Avrupa kupalarında oynayıp, hem de ligde sıkıntılar yaşayan takımlar. Biz zaten ligin 2'nci sıradaki takımıyız. Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da üzerindeyiz. Tabii ki o maçın berabere bitmesi ve kazanmamız durumunda da bizim için daha iyi olacaktır. Bizden bir gün sonra oynayacaklar. Umarım biz kazanırız, onlar da kendi aralarında beraberlik mi, alırlar artık kim kazanır, çok da önemli değil. Bizim alacağımız sonuç çok daha önemli. Umarım hepimiz için hayırlı bir sonuç olur. Fenerbahçe'nin aldığı puanlar ortada. Fenerbahçe'nin 13 puanı var. Bizim için zor bir maç olacak. Aldığı puan bizi yanıltmayacaktır. Sonuçta Kadıköy'de oynuyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Onların da şiddetle puana ihtiyacı olduğunun farkındayız. Bizim de yukarıya, hedefimize ulaşabilmemiz için puan almamız gereken bir maç. Umarım hayırlısı olur ve galip taraf, puanlar alan biz oluruz" diye konuştu."UMARIM FENERBAHÇE'YE GOL ATARIM"Kariyerinde birçok takıma gol attığını belirten Çek, "Daha önce Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Trabzonspor 'a gol attım. Gol atamadığım Süper Lig'de Fenerbahçe kalmıştı. Umarım onu da bu hafta gerçekleştiririm, takımıma katkı sağlamış olurum" dedi."HEDEFİM MİLLİ TAKIM"Türkiye'de takımların, alt yapısından çıkan oyuncularına değer vermediğini dile getiren Çek, "İlk alt yapıdan A takıma çıktığımda farklı sebeplerden dolayı ayrılmıştım. Yanlış telefon konuşmaları oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Nihat Özdemir beni Ankaraspor 'a Özer ağabey karşılığında göndermişti ve takas olmuştuk. Neticesinde yeniden bir çıkış yakaladım, Ankaragücü 'nden tekrar Fenerbahçe'ye geldim. O dönemde de altyapıdan çıkmış oyuncu durumunu bir türlü silemedim. Fazla şans bulamadım. Çünkü Ankaragücü'nden hep oynayıp gitmiştim. Çok fazla şans bulamayınca tekrar Aykut hocayla konuştuk, sürekli oynayabileceğim bir takıma gitmek istedim. Çünkü o zaman 21 yaşındaydım, oynamak istiyordum. Fenerbahçe'de de tabii ki oynamak istiyordum fakat bir türlü o şans bir şekilde verilmemişti. Ben de oynayabileceğim bir takıma gitmek istedim. Çünkü ülkemizde altyapıdan çıkan oyunculara çok değer verilmiyor. O dönemde ben bu şanssızlığı yaşamıştım, neticesinde de Fenerbahçe'den ayrılmıştım. Milli takıma gelecek olursak, Türkiye U17 Milli Takımı'ndan A2 Milli Takımı'na kadar 86 defa genç milli takımlar formasını giydim. Birçok kez formda olduğum dönemlerde maalesef milli takım forması giymek nasip olmadı. Bu sezon 10 tane maçta oynadım ve 4 tane asist yaptım. Takıma katkı sayımı artırarak, tabii ki hedefim olan A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Kısa vadede yakalamak istediğim en büyük başarı A Milli Takım forması olacak. Umarım takımımızın başarısı arttıkça ben de performansımın üzerine koyup milli takım formasını yakalarım ve bu hedefimi gerçekleştirmiş olurum" ifadelerini kullandı."ŞANS VERİLSEYDİ FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLURDUM"Fenerbahçe'de oynadığı dönemde şans verilseydi başarılı olabileceğini dile getiren Özgür Çek, "Benim oynadığım dönemde Ziegler vardı. Bir önceki oynadığım zamanda da Roberto Carlos bulunuyordu. İkisi de iyi oyunculardı. Kötü oyuncular arasında oynayabilirim diyemem çünkü sonuçta orası Fenerbahçe, iyi oyuncuların oynadığı bir takım. Tabii ki şans verilseydi o dönem Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyordum. Şu dönem için bir şey söyleyemem. Tekrar oraları yakalayabilir miyim, bence yakalayabilirim. 27 yaşındayım, bu sezon yakalayacağımız başarının arkasında eğer öyle teklifler alırsam tabii ki yönetimimiz bu konu hakkında karar verecektir. Şunu açık ve net söyleyebilirim; burada çok mutluyum. Bir sene daha kontratım var. Nasip olursa da buradan kolay kolay da ayrılmayı düşünmüyorum. Bu takımın başarısı için her şeyi yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı."FENERBAHÇE'DE BİRLİK BERABERLİK YOK"Eski kulübü Fenerbahçe'nin ligde kötü durumda olmasını takım içindeki uyumsuzluğa bağlayan Çek, "Az önce bahsettiğim gibi kalite çok önemli bir şey. Kaliteli oyuncuların olduğu yerde, mutluluk ve arkadaşlık olmazsa bir kopukluk oluyor. Biz de birçok takımda bunu yaşadık. Kalite maalesef her zaman maç kazandırmıyor. Birlik beraberliğin ve mutluluğun olduğu yerde her zaman başarı gelir. Demek ki Fenerbahçe'de bunlar olmadığı için şu anda başarılı bir ortam sağlanamıyor. Büyük bir camia, toparlanmaları için bir kıvılcım yeter. Ama önce biz onları orada yenelim, ondan sonra onlar da toparlanırlar" şeklinde konuştu.