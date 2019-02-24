24 Şubat 2019, 14:40
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Kasımpaşalı Trezeguet'in Yeni Menajeri, Galatasaray'a Yakınlığıyla Bilinen William D'Avila Oldu

Galatasaray'ın Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne transferinde yakın ilişkiler kurduğu William D'Avila, Kasımpaşa'nın yıldızı Mahmoud Trezeguet'nin de temsilcisi oldu.

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet'in yeni menajeri William D'Avila oldu. Mısırlı yıldız ile D'Avila arasındaki bu anlaşmadan sonra yaz transfer döneminde Trezeguet'nin Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberler artmaya başladı.

GALATASARAY D'AVİLA'YA YETKİ VERDİ

Kasımpaşa'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Trezeguet'in, D'Avila ile Mbaye Diagne aracılığıyla tanıştığı da belirtildi. Galatasaray'ın da Trezeguet transferi konusunda William D'Avila'ya yetki verdiği kaydedildi.

WILLIAM D'AVILA, AKADEMİ'YE DE EL ATTI

Galatasaray Akademisi'nden gyetişen genç yıldız Celil Yüksel, Abdussamed Karnucu ve Ferhan Evren de menajer olarak William D'Avila ile anlaştı. William D'Avila, daha önce Badou Ndiaye'nin astronomik satışından 1 milyon euro komisyon ücreti almıştı.

(Sporx)

Mbaye Diagne, Badou Ndiaye, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (2)
LAZUKİ: Diagneyi iyi itelediler. Bide üstüne cila çekecekler ona da 6-7 verek babalarının parası ya nasilsa
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GS Lİ: BİZDE OYNAYACAK ADAM DEĞİL.
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