Kasımpaşalı Trezeguet'in Yeni Menajeri, Galatasaray'a Yakınlığıyla Bilinen William D'Avila Oldu

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet'in yeni menajeri William D'Avila oldu. Mısırlı yıldız ile D'Avila arasındaki bu anlaşmadan sonra yaz transfer döneminde Trezeguet'nin Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberler artmaya başladı.

GALATASARAY D'AVİLA'YA YETKİ VERDİ

Kasımpaşa'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Trezeguet'in, D'Avila ile Mbaye Diagne aracılığıyla tanıştığı da belirtildi. Galatasaray'ın da Trezeguet transferi konusunda William D'Avila'ya yetki verdiği kaydedildi.

WILLIAM D'AVILA, AKADEMİ'YE DE EL ATTI

Galatasaray Akademisi'nden gyetişen genç yıldız Celil Yüksel, Abdussamed Karnucu ve Ferhan Evren de menajer olarak William D'Avila ile anlaştı. William D'Avila, daha önce Badou Ndiaye'nin astronomik satışından 1 milyon euro komisyon ücreti almıştı.

(Sporx)