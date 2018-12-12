Kaşıntı, Kanserin Habercisi Olabilir

Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntının, farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabileceğini belirten Aksoy şunları söyledi:

KAŞINTI VARSA DERMATOLOĞA GİDİN

Cilt hastalıkları arasında en çok kaşıntı yapan hastalıklar arasında ekzemalar, ürtiker (kurdeşen), cilt kuruluğu, mantar hastalıkları ve uyuz yer alır. Kaşıntılı bir hastada öncelikle kaşıntıya neden olan deri hastalığı ya da sistemik hastalık tespit edilmeye çalışılır. Eğer kaşıntıya neden olan bir deri hastalığı tespit edilebilirse deri hastalığına yönelik tedaviler verilir. Eğer sistemik bir nedene bağlı kaşıntı var ise sistemik hastalığın tedavisi ile birlikte kaşıntıya yönelik kaşıntı giderici deri üzerine sürülen ve ağızdan alınan ilaçlar verilmektedir. Kaşıntı var ise tanısal yaklaşım ve tedavi açısından dermatoloğa başvurulmalıdır. Çünkü bazen altta yatan çok ciddi hastalıklar olabilmektedir.

STRES EKZEMAYI ARTTIRIYOR

Psikolojik stres de tanısal deri bulguları olmaksızın yaygın kaşıntıya neden olabilen sistemik nedenler arasında yer almaktadır. Stres ekzeması diye bir tanım tam olarak bulunmamakla birlikte tüm ekzemalar stres ile artmaktadır. Nörodermatit olarak isimlendirilen stresin arttırıcı faktör olarak rol oynadığı kronik ekzema vücudun belli bir yerine yerleşmiş, kanatıncaya kadar kaşıma ihtiyacı uyandıran ve tedavisi çok zor olan bir ekzemadır. Atopik dermatit, nummuler dermatit, seboreik dermatit gibi endojen ekzemaların tamamı stres altında artış göstermekte yani alevlenebilmektedir.

KAŞINTI KISIR DÖNGÜSÜ

Stres ekzeması olarak nörodermatitten bahsediyorsak boyun, ayak bilek ve kasık gibi yerlere yerleşen, deride kabalaşma ile birlikte koyu morumsu kahve renkte ekzema lezyonları oluşmaktadır. Nörodermatitte en önemli faktör kaşıma ve kaşıntı kısır döngüsüdür. Bu ekzemanın devamlı olmasına ve tedavinin güç olmasına neden olmaktadır.

KAŞINTI YARAYA DÖNEBİLİR

Vücutta kronik nedensiz kaşıntılar uzun sürede yaralar ve kronik kaşıntıya bağlı deri değişikliklerine neden olabilmektedir. Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntı farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabilir.