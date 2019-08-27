Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı

İstanbul Bağcılar'da yaşayan bir vatandaş hissettiği kasıntı sonrası kulağından çıkardığı sinek larvalarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kulağındaki ağrı ve kaşıntının devam etmesi üzerine doktora giden hastanın kulağında kalan 1 sinek larvası daha doktor tarafından çıkartıldı.

Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan hasta, kulağındaki ağrı ve kasıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr.Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken hemen tedaviye başlandı. Dr.Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını alırken sonrasında hastanın kontrollerine de devam etti. Öte yandan yaz aylarında sinek larvalarının insan kulağında daha çok görüldüğünü belirten Dr.Tansuker, vatandaşların başını koyduğu yastık kılıflarının ve kulaklarının temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"4-5 TANE SİNEK LAVRASI VAR DEDİLER"

Kulağında hissettiği kaşıntı ve ağrı sonrası doktora gitmeye karar verdiğini belirten 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, "Kulaklarımdan çok şikayetim vardı. Ağrı, kaşıntı yapıyordu bu rahatsızlıktan dolayı bazen duyamıyordum. Sen duyamıyorsun diye benimle dalga geçtiler. Daha önce ameliyat oldum, temizlettim. Devlet hastanesine gittim, senin kulağında hareket var, kanama yapıyor dediler. 4-5 tane sinek larvası var dediler, birkaç tanesini kendim çıkardım, ilaçları verdiler. Sonra buraya geldim doktorlar beni rahatlattı" diye konuştu.

"ELİYLE ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEKİLER KENDİSİNİN ÇIKARABİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Vatandaşların kulak temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uzman Dr.Hasan Deniz Tansuker, "Kulağında bir süredir olan ağrı, şiddetli kaşıntı ara ara kanama ve son zamanlarda hareket eden bir cisim varmış gibi bir hissi tarif etti. Muayenesi yaptığımızda gerçekten hareket eden beyaz bir cisim gördük. Kameramızla daha ayrıntılı baktığımızda bunun canlı bir solucanvari bir böcek olduğunu, sinek larvası olan bir kurtçuk gördük. Eliyle ulaşabileceği yerdekileri de kendisinin çıkarabildiğini söyledi. 4-5 taneymiş bunlar ama kulağının derininde olanı kendisinin çıkarması mümkün değil. Hiç de tavsiye etmiyoruz. Açıkçası çok sık gördüğümüz bir şey değil, Tabi ki hasta için talihsiz bir durum ama tedavisi mümkün. Kolaylıkla o böceği çıkarttık, hasta da rahatladı. Yaz aylarında biraz daha fazla oluyor. Kulaklarında ağrı, kasıntı kanama gibi şikayetlerin biri ya da birden fazlası olduğunda muhakkak hastaların bir kulak burun boğaz uzmanına görünmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.