Haberler» Güncel» Haber

Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı

Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtıBahamalar, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar'ı vurmuştu.

03.09.2019 16:47
Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı
Bahamalar, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar'ı vurmuştu. Bahamalar'da yaşayan bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 97 sokak köpeğine kasırgada zarar görmemeleri için evini açtığını duyurdu. Kadının bu hareketi, sosyal medyada beğeni topladı.
Kategori 5 olarak kabul edilen ve hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklanan Dorian Kasırgası, ABD'de çok sayıda bölgede tahliyelere sebep oldu ve geçtiğimiz gün Bahamalar üzerindeydi. Sosyal medyada paylaşım yapan Chella Phillips, 97 sokak köpeğine, kasırgada zarar görmemeleri için evini açtı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Phillips, '97 köpek evimin içinde ve bunların 79 tanesi yatak odamda. Dün gece tam bir delilikti. Her yere kakalarını yaptılar, ama yatağıma çıkmaya çalışmadılar. Evde müzik çalıyor ve klima onlar için sürekli çalışıyor. Ben, daha zor durumda olanları eve getirmeye çalıştım ve bazıları için yaptığınız bağışlara minnettarım. Korkmuş olanlar ve hasta olanlar için gerçekten ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim!' dedi.
Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:13   Aydın'ın deve sütünü dünya pazarına taşıyacak proje
20:12   Hava almak için otomobilden inmişlerdi; anne öldü, 2 kızı yaralandı
20:12   Rize'de yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı
20:10   Botan nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü
20:10   Mega yat flying fox marmaris'e demirledi
20:10   Bakan pekcan: çek cumhuriyeti'nden 600 milyon dolar civarında yatırım yapıldı
20:09   Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı arasında iş birliği