Haberler» Dünya» Haber

Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı

ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar'ı vurmuştu.

03.09.2019 17:00 Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı
ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar'ı vurmuştu. Bahamalar'da yaşayan bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 97 sokak köpeğine kasırgada zarar görmemeleri için evini açtığını duyurdu. Kadının bu hareketi, sosyal medyada beğeni topladı.


Kategori 5 olarak kabul edilen ve hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklanan Dorian Kasırgası, ABD'de çok sayıda bölgede tahliyelere sebep oldu ve geçtiğimiz gün Bahamalar üzerindeydi. Sosyal medyada paylaşım yapan Chella Phillips, 97 sokak köpeğine, kasırgada zarar görmemeleri için evini açtı.


Sosyal medyadan açıklama yapan Phillips, "97 köpek evimin içinde ve bunların 79 tanesi yatak odamda. Dün gece tam bir delilikti. Her yere kakalarını yaptılar, ama yatağıma çıkmaya çalışmadılar. Evde müzik çalıyor ve klima onlar için sürekli çalışıyor. Ben, daha zor durumda olanları eve getirmeye çalıştım ve bazıları için yaptığınız bağışlara minnettarım. Korkmuş olanlar ve hasta olanlar için gerçekten ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim!" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
19:44   Gatwick Havaalanı'nda rötarlar nedeniyle bazı uçaklar valizsiz kalktı
19:38   BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları
19:23   Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
19:23   AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı
19:11   Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı
19:08   ABD'de silahlı saldırıların ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı
19:08   Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta