Kasırganın Vurduğu Mozambik'te 5 Kolera Vakası

Kaynak: İHA

Idai kasırgasının vurduğu Mozambik'te 5 kolera vakası tespit edildi.Mozambik Ulusal Tıbbi Yardım Müdürü Ussene Isse, Beira şehrinin yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Munhava bölgesinde 5 kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi. İsse, Idai kasırgasının şehri vurduğu 14 Mart'tan bu yana görülen ilk kolera vakaları olduğunu bildirdi.Sağlık çalışanları, kolera ve diğer su kaynaklı hastalıklarla ilgili tehditleri azaltmaya çalışmak için Beira şehrinde klinikler açarken, Dünya Sağlık Örgütü koleranın yayılması halinde bunun 'ikinci bir felakete' yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, hükumetin ülkede 460 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.8 milyon kişinin ise acil yardıma ihtiyaç duymasına neden olan felaketle nasıl başa çıkıldığıyla ilgili bilgi verdi.Mozambik'te kasırgadan kaynaklı ölümlerin sayısının bini geçebileceği düşünülüyor. - MAPUTO