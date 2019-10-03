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Kasislerde boya yenileme çalışması yapıldı

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kasislerin fark edinilirliğini arttırmak adına boyama yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

03.10.2019 15:05Kasislerde boya yenileme çalışması yapıldı
Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kasislerin fark edinilirliğini arttırmak adına boyama yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Boyası silinen kasislerin araç sürücüleri tarafından geç fark edildiği için sıkıntıya sebep olmaması adına yürütülen çalışmalar son olarak Güney Mahallesi'nde devam ettirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında boyanan kasislerin gece fark edilebilirliği de artmış oldu. Ekipler, Güney Mahallesi ile devam eden boyama çalışmalarını Körfez'in diğer mahallelerinde de iş programı çerçevesinde devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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