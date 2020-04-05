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Kasiyeri el çabukluğuyla böyle dolandırdı

Kasiyeri el çabukluğuyla böyle dolandırdı Müşteri gibi girdiği markette kasiyeri 100 lira dolandıran şüpheli yakalandı Adana'da müşteri gibi girdiği markette kasiyeri tırnakçılık yöntemiyle 100 lira dolandıran şüpheli yakalandı.

05.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:02
Kasiyeri el çabukluğuyla böyle dolandırdı
Müşteri gibi girdiği markette kasiyeri 100 lira dolandıran şüpheli yakalandı
ADANA - Adana 'da müşteri gibi girdiği markette kasiyeri tırnakçılık yöntemiyle 100 lira dolandıran şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Nisan Perşembe günü Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi arabasıyla gelip markete giren S.D., aldığı ürünün parasını ödemek isterken kasiyer A.S.'nin dikkatini dağıttı. Bu sırada S.D., kasiyere para verdikten sonra el çabukluğuyla para üstünün bir kısmını cebine koydu.
Fazla para verdiğini iddia eden şüpheli, kasiyerden toplam 100 lira alarak marketten uzaklaştı. Akşam hesap yaparken dolandırıldığını anlayan kasiyer, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin bindiği aracı ve kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen S.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Dolandırıcılık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kasiyeri el çabukluğuyla böyle dolandırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, 3. Sayfa

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Kasiyeri el çabukluğuyla böyle dolandırdı
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