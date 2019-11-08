Kaşkaldere mesire alanına periyodik bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarının onarım ve tadilat çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Derince Kaşkaldere Mesire Alanı'nda budama ve mıntıka temizliği yapıldı.

MESİRE ALANINA BAKIM

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Mevcut yeşil alanları da zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, mesire alanları başta olmak üzere yeşil alanlarda periyodik olarak temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Derince Kaşkaldere Mesire alanında kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

AĞAÇLAR BUDANDI

31 bin 360 metrekare alan üzerinde kurulan Kaşkaldere Mesire Alanı'nda yapılan çalışmalar 5 ekip tarafından gerçekleştirildi. Mesire alanında bulunan ağaçların bakımı yapıldı. Uzayan dallar ekipler tarafından budanarak temizlendi.

MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPILDI

Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri mesire alanı içerisinde yer alan yürüyüş yolları, park ve spor alanlarında ise mıntıka temizliği yaptı. Piknik masası ve kamelyalarda ekipler tarafından temizlendi. Bölge halkının memnuniyetini kazanan bakım çalışmaları periyodik olarak devam edecek.