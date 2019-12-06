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KASKİ'de yatırım toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım toplantılarını KASKİ ile sürdürdü.

06.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:01KASKİ'de yatırım toplantısı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım toplantılarını KASKİ ile sürdürdü. Başkan Büyükkılıç'ın katılımıyla yapılan toplantıda 2020 yılı yatırımları ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKi Genel Müdürlüğü'nde KASKİ Yönetim Kurulu'nun yatırım toplantısına katıldı. Toplantıya KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri iştirak etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılacak olan alt yapı yatırımları ayrıntılarıyla ele alındı. 2020 yılında kent merkezi ve ilçelerde yapılacak olan su ve kanalizasyon hatları ile arıtma tesislerinin görüşüldüğü toplantıda 2019 yılında yapılan yatırımlar da değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrası KASKİ hizmet binasını gezerek, hizmet almak için gelen vatandaşlarla sohbet etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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