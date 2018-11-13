Kaski'den Engellilere Su İndirimi

KASKİ tarafından yapılan açıklamada aile içerisinde %40 oranında engellilik durumu olan ve bunu belgeleyen vatandaşların suyu %50 daha ucuz kullanabileceği belirtildi. Kasım Ayı meclis toplantısında alınan bu kararın engellilerin engellerini aşması için yapılmış güzel bir hizmet olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Ailesinden bir ferdin %40 engeli olması durumunda suyun yarı fiyatına indirileceği kararını Kayseri Büyükşehir Meclisimizde almış bulunuyoruz. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın yapıldığı bu ve benzeri uygulamaların daha da yaygınlaşarak engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne vesile olmasını diliyorum. Böylesi bir karar alınmasında vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve KASKİ yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli su indiriminden faydalanmak isteyen hemşerilerimizin %40'lık engel durumunu gösteren raporla KASKİ'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.