Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi

Antalya Manavgat'ta polislerin yaptığı denetimlerde bir motosiklet sürücüsüne motosikletin arkasındaki sepette taşıdığı kaskı kafasına takmadığı için 2 bin 893 lira para cezası kesildi.

31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:28

Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125'i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi.

KASKI TAKMAK YERİNE TAŞIYAN SÜRÜCÜYE 3 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

Motosiklet kullanırken başına takması gereken kaskı, motorun arkasındaki çiçek saksısına koyan R.D. isimli sürücüye kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 893 TL para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerdeki amacın ceza uygulamak değil, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının kask kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu, kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini dile getirdiler.

Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Antalya Manavgat'ta kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:59: Putin'e hastane gezdiren Başhekim'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler 17:59: Video | İtalya'da Messina Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı - Haberler 17:58: AK Parti infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi - Haberler 17:58: "Evde kal" çağrısına uymayanlar trafiği kilitledi - Haberler 17:57: Türkmenistan'da 'koronavirüs' demek artık yasak - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı - Haberler