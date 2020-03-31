Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza Polis uygulamasına takılan motosiklet sürücüsü 'Pes' dedirtti Antalya'da kaskı kafasında değil saksıda taşıyan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 TL ceza uygulandı.

31.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:15
Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza
Polis uygulamasına takılan motosiklet sürücüsü 'Pes' dedirtti
ANTALYA - Antalya 'da kaskı kafasında değil saksıda taşıyan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 TL ceza uygulandı.
Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125'i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi. Motosiklet kullanırken başına takması gereken kaskı, motorun arkasındaki çiçek saksısına koyan R.D. isimli sürücüye kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 893 TL para cezası uygulandı.
Yapılan denetimlerdeki amacın ceza uygulamak değil, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının kask kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu, kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini dile getirdiler. Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:50: Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem - Haberler 20:49: Kullanıcıları 30 Dakikada Pilot Yapan Şirket - Haberler 20:49: DSÖ YouTube ve Twitch ile Anlaşma Yoluna Gidiyor - Haberler 20:49: ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı - Haberler 20:49: Apple iPhone 12 Hakkında Kafa Karışıklığı Devam Ediyor - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı - Haberler 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler