Kasko sigortası hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kasko sigortası hakkında doğru bilinen yanlışlarKasko sigortası, aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alan bir sigorta türüdür. En yaygın sigorta türleri arasında yer almasına rağmen, kasko sigortasıyla ilgili olarak araç sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlış noktalar bulunuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta , doğru ve yanlışlarıyla kasko sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı.Zorunlu trafik sigortam var kaskoya gerek yokZorunlu trafik sigortası, sadece sigortalı kişinin üçüncü kişilere verebileceği maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek herhangi olumsuz durumda araç sahibini ve aracını güvence altına alır. Diğer bir deyişle araç sahibi kasko sigortası yaptırarak, oluşabilecek hasarları sigorta şirketine devretmiş olur. Böylece uğrayacağı maddi hasarın poliçe kapsamı dahilinde karşılanmasını sağlar.Ufak hasarlarda kaskomu kullanmama gerek yok, kaskom bozulurSigorta şirketlerinde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren ufak çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmamaktadır. Bu sebeple bilinenin aksine kasko bozulmaz. Bununla beraber 1 adedi aşmamak üzere far, stop lambası veya ayna hasarı ya da radyo teyp hasarlarında da pek çok sigorta şirketinde hasarsızlık kademesi yenileme poliçesinde düşmez.LPG'li araca kasko yaptırılmazLPG'li araca kasko yapılmayacağına dair görüşler olmasına karşın, sigorta şirketleri arasında değişmemekle birlikte araçtaki LPG sistemi, aracın ilave aksesuarı olarak değerlendirilir ve poliçeye dahil edilebilir.Full kaskom var, yetkili servis her şeyi karşılarTürkiye'de full kasko olarak adlandırabileceğimiz bir kasko türü bulunmamaktadır. Kasko poliçelerinin büyük bir çoğunluğu Genişletilmiş Kasko olup; bu poliçe içerisinde de şirketler arasında güvence altına alınan teminatlar veya bu teminatların limitlerinde farklılıklar bulunabilmektedir. Bununla beraber kasko sigortası genel şartlarında teminat dışı durumlarda belirtilen alkollü veya ehliyetsiz kişinin araç kullanması gibi durumlar her poliçede kapsam dışıdır. Poliçede mutlaka teminat altına alınması istenilen riskler var ise sigorta uzmanına danışılmalıdır.Kasko zamanında yenilenmediğinde hasarsızlık indirimi hakkım kaybolmazAksine, kasko zamanında yenilenmediği takdirde var olan hasarsızlık indirimi hakkı da kaybolur. Araç sahiplerinin kasko yenileme zamanı geldiğinde, geç kalmadan kasko teklifi alarak poliçelerini yenilemeleri gerekir.Doğal afetler kasko kapsamı dışındadırBu bilgi, doğru bilinen bir yanlıştır. Deprem, sel felaketi, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar da poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda karşılanmaktadır.