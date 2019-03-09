Kasksız Motosiklet Kullanmanın Bedelini Canıyla Ödedi

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza dün gece saat 02.30 sıralarında Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'nın Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Tescilsiz motosikletiyle stabilize yolda seyir halindeyken dengesini kaybeden sürücü Nazım Keskin, başında kask bulunmadığı için başını yol kenarındaki bir kayaya çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR