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Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü Motosiklet sürücüsü cipe çarptı: 1 yaralı Antalya'da seyir halindeki motosikletin kavşaktan dönmekte olan cipe çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

20.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:55
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü
Motosiklet sürücüsü cipe çarptı: 1 yaralı
ANTALYA - Antalya 'da seyir halindeki motosikletin kavşaktan dönmekte olan cipe çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kasksız sürücünün cipe çarpıp ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Osman Mert Sarıkaya'nın kullandığı 07 AIP 412 plakalı motorlu bisiklet, Bayır Mezarlığı istikametinden gelip yola bakmaksızın 3538 sokağa dönmekte olan 31 PY 021 plakalı cipe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını asfalta çarpan motosiklet sürücüsü Osman Mert Sarıkaya ağır yaralandı. Sarıkaya, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavşaktan dönmek isteyen cipe, hızla gelen motosikletin çarpma anı ve sürücünün savrulması saniye saniye kaydedildi. Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

Kaynak: İHA

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Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü
Etiketler : Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa

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