27.06.2019 15:56
Haberler » Güncel » Haber

Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim

Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim

KARABÜK'te, kasksız motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye, "Ağabey bu seferlik affedin.

KARABÜK'te, kasksız motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye, "Ağabey bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler, verselerdi takacaktım" dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında kask takmadan motosiklet kullanan kurye, polis ekiplerince durduruldu. Kendisine 108 TL ceza yazılacağını öğrenen kurye, polise, "Ağabey, bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler, verselerdi takacaktım. Benlik bir şey değil. Aldığım paradan daha fazlasını ceza olarak ödeyeceğim. Ağabey yazmayıver Allah rızası için" dedi.
Kuryeye, kasksız motosiklet kullanmaktan 108 TL ceza yazıldı.


- K
Kaynak: DHA
Zonguldak , Emniyet Müdürlüğü , Karabük , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:45 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
17:45 Bakan Selçuk STK temsilcileri, hayırseverler ve iş adamları ile bir araya geldi
17:45 İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DE ÇALIŞMA: TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR (1)
17:45 EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ (2 Cep telefonu görüntüsü)
17:45 Serbest piyasada altın fiyatları
17:45 Kartepe şampiyonluk peşinde
17:44 EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ (1 Canlı yayın kaydı)