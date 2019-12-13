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Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar

Diyarbakır'da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:45Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar
'da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.

Olay, 8 günü merkez ilçesi Gaziler semtinde öğlen saatlerinde yaşandı. İş yeri sahibi, tüp siparişlerini götürmek için karşı binaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra dükkanına gelen iş yeri sahibi, 12 kilogramlık iki ev tüpünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen esnaf, tüplerinin çalındığını görünce karakola giderek şikayette bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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