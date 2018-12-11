Kaşlar Yeni Yılda 4. Boyuta Geçiyor

Estetik Koçu & Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, "Kalıcı bir güzelliğin yolu kişinin yüz anatomisine göre özel tasarlanmış kaşlardan geçiyor" diyerek 4D anatomik kaş tasarımı sayesinde güzelliğin yeni bir boyut kazandığını belirtti.

Son zamanların en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan 4D anatomik kaş tasarımı güzellik bakımında yaşanan gelişmelerin başarılı bir sonucu. Kalıcılık sağlayan bu uygulamaya yeni yıl öncesi kadınların ilgisi oldukça fazla. 4D trendini Türkiye'de ilk kez duyuran ve kadınları kaş tasarımında 4. boyutla tanıştıran Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, 4D uygulamasının kalıcılığı ön planda tuttuğunu belirterek uygulamanın detaylarını anlattı: "4D Anatomik Kaş Tasarımı, Türkiye'de oldukça popüler hale gelen, uygulayıcısı olduğum bir tasarım tekniğidir. Estetik ve güzellikte 4. boyut olarak adlandırılan ve zaman kavramını temsil eden 4D yaklaşımı, kalıcı özelliği bulunan ve kişiye özel olarak kendi yüz anatomisine uygun şekilde yapılan bir uygulamadır. Kaşını beğenmeyen, kaş problemi yaşayan veya sürekli kaş aldırmak zorunda kalanların yaşadığı bu problemler kişilerin gözlerini ve yüz güzelliğini gölgeleyebiliyor. Böyle durumlara karşı 4D anatomik kaş tasarımı sayesinde kaşlara hacim verilerek daha genç ve dinamik bir görüntü yaratmak mümkün hale geliyor."

YENİ YILDA DEĞİŞİM KAŞLARDAN BAŞLIYOR

Kaşların güzelliğin önemli bir parçası olduğuna değinen Didem Özkan, "Kaşlar, bakışların ön plana çıkmasını sağlayabiliyor ve ifadelerimizin karakteristiğini belirleyebiliyor. Bu nedenle yeni bir kaş tasarımına ihtiyaç duyulabiliyor. Hayatındaki önemli bir değişim için kaşlarını değişime uygun hale getirmek de bir neden olabiliyor. İş hayatınızdaki bir pozisyon değişikliği veya evliliğe hazırlık ya da yeni yıla yeni bir imajla başlamak bu nedenler arasında sayılabiliyor. İşte bu gibi nedenler insanların kendi yüz ifadesine ve anatomisine uygun bir kaş tasarımı ihtiyacını doğurabiliyor. 4D anatomik kaş tasarım sayesinde kişilerin aradığı çözümü kalıcı olarak sunabiliyoruz."dedi.

KAŞ DOLGUSU VE KAŞ DETOKSUNA KADINLARIN İLGİSİ YOĞUN

Kaş dolgusu işlemi özellikle kalıcı makyaj işlemlerinden çekinen kişiler için alternatif bir çözüm yolu sunduğunu belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan: "Kalıcı makyaj uygulamaları kaş hacminizi arttırır, tasarım olarak sizleri memnun edebilir ancak yaş veya daha farklı özel nedenler nedeni ile bu uygulamayı yaptıramayabilirsiniz. Bu durumda kaşlarınıza şekil verebilmek ve hacim kazanması için Kaş Dolgusu uygulaması devreye giriyor. Kendi kaş köklerinizi besleyerek sadece 1-2 seans sonunda kendi kaşlarınızla yepyeni bir Anatomik Kaş Tasarımı'na ulaşma şansı elde ediyorsunuz. Mevsim geçişlerinde ise saçlar gibi kaşlar da dökülüyor. Kaş kayıplarınızı düşürmek için kişiye özel olarak kıl köklerine uygulanan kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemi olan kaş detoksu ile kaşlarınızın daha az kayıpla mevsim geçişini atlatmanıza yardımcı olabilirsiniz." şeklinde konuştu.