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Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil

Tüm dünyada sosyal ve ekonomik felaket olarak tanımlanan koronavirüs salgınına ilişkin DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi.

27.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:31
Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil
Tüm dünyada sosyal ve ekonomik felaket olarak tanımlanan koronavirüs salgınına ilişkin DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil - Ekonomi

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