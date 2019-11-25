Haberler » Güncel » Kaspersky, 'Anti Virüs Yazılımı' kategorisinde 'Yılın Markası' seçildi - Haber

Kaspersky, "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" seçildi

Kaspersky, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Branding Forum'un ödül etkinliği olan World Branding Awards'ta "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" ödülünü kazandı.

25.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:15Kaspersky,

, 'nin başkenti 'da düzenlenen World Branding Forum'un ödül etkinliği olan World Branding Awards'ta "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" ödülünü kazandı.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Kensington Sarayı'nda düzenlenen etkinlik, dünyanın en iyi markalarını gösterdikleri başarı için ödüllendiriyor. Değerlendirme süreci, marka değeri, açık oylama ve tüketici pazar araştırması olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. World Brand Forum, gelir yaklaşımı modeli üzerine bir finansal değerlendirme yapıyor ve adayların her biri için bir pazar araştırması puanı hesaplıyor. Kullanıcılar da internet üzerinden yapılan oylama ile fikirlerini belirtiyor. Değerlendirmeler sonucunda ise Kaspersky olağanüstü markalar arasında yer aldı.
Yeni marka kimliğine geçen Kaspersky, şirketin odağını "siber güvenlikten", daha geniş bir kavram olan "siber bağışıklığa" dönüştürdü. Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, Yılın Markası Ödülü'nü kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kaspersky'nin marka kimliğini yenilediği dönemde bu ödülü kazanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Winton, "Dünya 1997'de kurulduğumuz dönemdekinden çok farklı bir yer. Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var ve biz de bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil gelecekte de karşılamak için yenilenmeliyiz. Yeni marka kimliğimiz yalnızca bir logo değişikliğinden ibaret değil, yaptığımız işi her açıdan biçimlendiren bir felsefeyi temsil ediyor. Siber tehditlere karşı bağışıklık kazanmış, daha güvenli bir dünya için kuruyoruz. Tüm insanların ve kurumların teknolojiyi güvenle kullanıp daha iyi hale getireceği, Kaspersky ürün ve hizmetlerinin buna destek olacağı bir dünya için çalışıyoruz." diye konuştu.
İş ortaklarının ve müşterilerinin yeni marka hakkında harika yorumlar yaptığını belirten Winton, "Şirketimize ve sektörümüze yeni bir yol açan bu değişikliklerin, işlerini Kaspersky ile birlikte büyütmeleri için iş ortaklarımıza daha çok neden sunacağına inanıyoruz." dedi.
Şirketten yapılan açıklamada, Kaspersky'nin yeni marka kimliğinin tasarım, geliştirme ve uygulanma sürecinde çeşitli ajanslarla birlikte çalıştığı vurgulandı. Veri ve teknoloji üzerine odaklanmış bir kreatif ajans olan Wunderman Thompson, marka platformunun ve 'Geleceği Sunma' felsefesinin oluşturulmasına yardımcı oldu. Şirketin özünde bağlı kaldığı üst düzey yazılım mühendisliği uzmanlığını temsil eden yeni görsel kimlik ve logo ise Moving Brands adlı ajans tarafından tasarlandı.


Kaspersky, İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:09 flaş//2
13:09 Baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı
13:08 'Pars' ve 'Kaplan'dan yapılan füze atışında hedef başarıyla vuruldu
13:04 Başkan Yardımcısı Özmural, personel ile buluştu
13:03 Germencik'de develer 'güvenlik' için güreşti
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:10:25