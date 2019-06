Kaspersky Internet Security'e yeni özellik

Kaspersky Internet Security for Android, Cloud ML for Android ismi verilen yeni özelliğiyle kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlendirildi.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, makine öğrenimi teknolojisine dayalı bu yeni özellik, mobil cihazların siber saldırılara maruz kalma riskini en aza indirmek için önceden bilinmeyen gelişmiş kötü amaçlı yazılımları proaktif biçimde anında tespit etmeyi sağlıyor. Bu amaçla, mobil bir cihaza indirilmiş olabilecek kötü amaçlı uygulamalar, faaliyete geçmeden tespit ediliyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde mobil tehditler, mevcut koruma sistemlerinin ayak uyduramadığı bir hızla gelişti. Siber suçlular gitgide daha yaratıcı hale geliyor. Kötü amaçlı yazılımları, tespit etmesi gitgide daha zor olacak şekilde dönüştürüyorlar. Yeni kötü amaçlı yazılım türlerinin hızla yayıldığı düşünüldüğünde, güvenlik çözümlerinin bunları tespit edebilecek bir hızda güncellenmemesi sorunlar yaratabilir.

Kaspersky Internet Security for Android, sürekli gelişen bilinmeyen tehditlere karşı yürütülen savaşın ilk adımı olarak Cloud ML for Android adlı yeni bir teknolojiyle güncellendi. Bu teknoloji, ürünün bilinmeyen tehditlere daha hızlı tepki vermesini sağlıyor ve yanlış pozitif sayısını en aza indiriyor.

Cloud ML for Android, makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor

Bu yeni teknoloji, kullanıcı mobil cihazına her uygulama indirdiğinde, bulut aracılığıyla milyonlarca kötü amaçlı yazılım örneğiyle eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor. Uygulanan yaklaşım, istenen izinler ve giriş noktaları da dahil binlerce farklı uygulama parametresini bir saniyeden kısa zamanda analiz ediyor ve anında doğru bir kanıya varıyor. Uygulama, kötü amaçlı yazılımın daha önce görülmemiş veya değiştirilmiş bir türü olsa dahi Cloud ML for Android, bilinen tehditlere karşılık gelen tipik parametreleri baz alarak yazılım kötü amaçlı olduğunu tespit edebiliyor.

Bu yeni teknoloji yalnızca makine öğrenimi algoritmalarından değil, Kaspersky'nin dünya çapında milyonlarca gönüllü katılımcıdan gelen metadata akışlarına ilişkin anonim siber tehditleri işleyen karmaşık bulut tabanlı dağıtılmış altyapısı Kaspersky Güvenlik Ağından da faydalanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Tehdit Araştırma Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev, son Kaspersky Lab araştırmalarına göre, mobil kötü amaçlı yazılım saldırısı sayısının geçen yıl ikiye katlandığını ifade etti.

Siber suçluların kötü amaçlı yazılım oluşturmanın ve yaymanın yeni yollarını bulduğunu belirten Biyachuev, "Kötü amaçlı yazılım karşıtı teknolojilerin buna ayak uydurması gerektiği çok açık. Mobil ürünümüz olan Kaspersky Internet Security for Android, gelişmiş olduğu halde önceden bilinmeyen tehditlere karşı şu anda bile milyonlarca kullanıcıyı koruyor. Bu yeni bileşen, tehditlerin tespit edilme hızını ve doğruluğunu artırarak mobil deneyimleri daha iyi ve daha güvenli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

