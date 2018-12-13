Kaspersky Lab, META Bölgesi 2018 Finansal Analizlerini ve 2019 Tahminlerini Paylaştı

Kaspersky Lab'ın topladığı KSN istatistiklerine göre, META ( Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde bankacılık ile ilgili zararlı yazılım saldırıları %17 artarak, 2018 başından bu yana yaklaşık yarım milyara ulaşmış oldu.

Birçok insanın hayatında önemli bir yer edinen kripto para birimleri de tüm dünyada siber suçlular için daha cazip bir hedef haline geldi. Bu da zararlı kripto para madenciliği vakalarının hızla artmasına neden oldu. Kaspersky Lab, META bölgesinde kripto madencilik saldırılarında bir önceki yıla göre 4 kat artış tespit etti. 2017 yılında 3,5 milyon olan saldırı sayısı 2018'de 13 milyona ulaştı.

Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini, "META bölgesi siber suçlular için daha cazip bir hale geliyor. Faaliyetlerin merkezinde finans kuruluşlarını hedef alan saldırılar ve zararlı kripto madencilik saldırıları yer alıyor. 2018'de altı yeni ATM zararlı yazılım ailesi keşfettik. Diğer yandan, kripto paraların yasa dışı madenciliği de büyük oranda artarak son yılların en büyük tehdidi olan fidye yazılımlarını geride bıraktı. Madenciliğin fidye yazılımlara göre daha sessiz, etkisinin az ve fark edilmesinin zor olmasını bunun nedeni olarak görüyoruz." dedi.