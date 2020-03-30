Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaspersky, "Microsoft Office" etkinliklerini ücretsiz korumayı sürdürecek

Kaspersky, "Microsoft Office 365 için Kaspersky Security" ürününün ücretsiz sürümünün süresini uzattı.

30.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:14
Kaspersky,

Kaspersky , "Microsoft Office 365 için Kaspersky Security" ürününün ücretsiz sürümünün süresini uzattı.

Kaspersky açıklamasına göre, Microsoft Office 365 için Kaspersky Security'nin yeni sürümü, Exchange Online ve OneDrive için sunduğu güvenlik önlemlerine ek olarak SharePoint Online'ı da kapsamı altına alıyor.

Yeni sürüm ayrıca, Microsoft Teams'te de güvenli dosya paylaşımı imkanı sunuyor. Çözüm, gelen kutularını zararlı kimlik avı e-postalarından korumanın yanı sıra SharePoint Online'a sadece temiz ve güvenilir dosyaların erişmesini sağlıyor.

Şirketlerin uzaktan güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için Kaspersky, bu ürünün ücretsiz sürümünün süresini 6 aya çıkardı.

Microsoft Office 365 için Kaspersky Security, ocak ve şubat aylarında her gelen kutusunda ortalama en az bir adet kimlik avı e-postasını engelledi.

Son güvenlik güncellemesiyle çözüme, özel sahte kullanım önleme özelliğiyle birlikte gelişmiş kimlik avı koruma becerileri eklendi.

Bu özellikler kurumsal kullanıcıları, iş arkadaşlarından ya da alt yüklenicilerden geliyor gibi görünen fakat aslen sahte alan adları kullanan hedefli kimlik avı e-postalarından koruyor.

"Güvenli ortak mesajlaşma olanağı sunmak istiyoruz"

Microsoft Office 365 için Kaspersky Security, diğer tehditlerin risklerini azaltmak amacıyla koruma özelliklerini SharePoint Online ve Microsoft Teams'i de kapsayacak şekilde genişletti.

Bu yenilik, özellikle uzaktan çalışanlar arası iletişimin dijital kanallar üzerinden gerçekleştiği şirketler için büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, bulut hizmetlerinden yararlanan ve Microsoft Teams gibi iletişim araçlarını kullanan şirketlerin verilerini korumak ve çalışanları için güvenli ortak çalışma ve mesajlaşma olanakları sunmak istediklerini belirtti.

Martsynkyan, "Şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için Microsoft Office 365 güvenlik çözümümüzü ilgili tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişlettik. Bu şekilde müşterilerimize, tüm bulut hizmetlerinin koruma altına alındığının ve potansiyel tehditlerin çalışma süreçlerini etkilemeyeceğinin güvencesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaspersky, Microsoft, Teknoloji
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››Kaspersky, 'Microsoft Office' etkinliklerini ücretsiz korumayı sürdürecek - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:08: Bakırköy E-5'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler 12:06: Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama - Haberler 12:05: Hakkari'de safran ve trüf mantarı ele geçirildi - Haberler 12:02: Evden canlı moral konserleri devam ediyor - Haberler 12:01: Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar - Haberler 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:23: İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:51: Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı - Haberler 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler