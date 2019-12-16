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Kaspersky, Windows işletim sisteminde sıfır gün açığı tespit etti

Kaspersky'nin otomatik tespit teknolojileri, Windows sıfır gün açığı buldu.

16.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:46Kaspersky, Windows işletim sisteminde sıfır gün açığı tespit etti
'nin otomatik tespit teknolojileri, Windows sıfır gün açığı buldu.
Kaspersky açıklamasına göre, şirketin birçok ürününde yer alan Kaspersky Açık Önleme teknolojisi Kasım 2019'da Google 'da bir sıfır gün açığı tespit etti.
Uzmanların "WizardOpium" adını verdiği bu saldırılarda, bu sefer Windows işletim sisteminde yer alan başka bir açık keşfedildi.
Yazılımlarda daha önceden keşfedilmeyen açıklara sıfır gün açıkları adı veriliyor. Bu açıkları bulan suçlular, uzun süre fark edilmeden ciddi ve beklenmedik zararlar verebiliyor. Sıradan güvenlik çözümleri sisteme sızıldığını anlayamayıp kullanıcıları henüz tespit edilmemiş bu tehditten koruyamıyor.
Yeni keşfedilen Windows sıfır gün açığının (CVE-2019-1458) saldırganlara üst düzey yetki verdiği ve daha önceden keşfedilen Google Chrome açığının bir parçası olduğu anlaşıldı.
Bu açık, hedef bilgisayarda daha fazla yetki almayı sağlamasının yanı sıra Chrome'un tarayıcıyı ve kullanıcıyı saldırılardan koruyan sanal işlem ortamından kaçmaya da yarıyordu.
Ayrıntılı analizler sonucunda açığın win32.sys sürücüsünde olduğu belirlendi. Açık Windows 7'nin en son yamalı sürümlerinde ve hatta bazı Windows 10 sürümlerinde (Windows 10'un yeni sürümleri bundan etkilenmiyor) görüldü.
Kaspersky ürünleri bu açıktan faydalanmaya çalışan zararlı yazılımı PDM: Exploit.Win32.Generic adıyla tespit ediyor.
Tespit edilen açık Microsoft'a bildirildi ve 10 Aralık'ta yayınlanan yamayla kapatıldı.
"Sıfır gün açıklarının sayısı giderek artıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, bu tür saldırılar için çok fazla kaynak gerekli olsa da saldırganların bu saldırı türüyle çok büyük avantajlar elde ettiğini belirtti.
Ivanov, "Sıfır gün açıklarının sayısı giderek artıyor ve bu durumun değişme ihtimali çok düşük. Kurumlar mümkün olan en güncel tehdit istihbaratına güvenip sıfır gün açıkları gibi daha önceden bilinmeyen tehditlere karşı proaktif koruma teknolojilerinden yararlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaspersky, Windows sıfır gün açıkları üzerinden arka kapı yüklenmesini önlemek için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:
"Microsoft'un bu yeni açık için yayınladığı yamayı hemen kurun. Yamayı kurduğunuzda tehdit aktörleri bu açıktan yararlanamayacaktır. Kurumunuzun güvenliğinden endişe ediyorsanız yeni bir güvenlik yaması yayınlandığında tüm yazılımların güncellendiğinden emin olun. Zayıflık değerlendirmesi ve yama yönetimi özelliklerine sahip güvenlik ürünleri kullanarak bu işlemlerin otomatik yapılmasını sağlayın."

Kaspersky, Chrome, Teknoloji

Kaynak: AA

Teknoloji

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