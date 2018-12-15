Kassam Tugaylarından Gazze'de Askeri Geçit - Han

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Han
Yunus kentindeki askeri geçit töreni Ellerinde Filistin
bayrakları taşıyan İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri araçlar ve motosikletlerle Han Yunus sokaklarında dolaşmasıGeçit töreninde ağır silahlar, tank savar füzeler, havan topları sergilenmesi Hamas
'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle Gazze
'de askeri geçit töreni yaptı.
Kassam Tugayları'nın yüzlerce mensubu, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit töreninde ağır silahlar, tank savar füzeler, havan topları sergilendi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan militanlar, askeri araçlar ve motosikletlerle Han Yunus sokaklarında dolaştı. 14 Aralık
1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Gazze,Filistin,Han
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:44