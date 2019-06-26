26.06.2019 16:27
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Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Kassel Bölge Valisi

Almanya'da 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı Stephan Ernst'in suçunu kabul ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği bildirildi.

Almanya 'da 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı Stephan Ernst'in suçunu kabul ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği bildirildi.

Federal Savcılık tarafından yapılan sorgulamanın sonuçlarıyla ilgili açıklamanın yer aldığı Alman medyasındaki haberlerde, 45 yaşındaki zanlı Stephan Ernst'in, cinayeti kendisinin planlayıp gerçekleştirdiğini söylediği yer aldı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hessen Emniyet Teşkilatının DNA incelemeleri sonucunda yakaladığı zanlının, aşırı sağcı ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) çevreleriyle ilişkisinin de çok yönlü araştırıldığını açıkladı.

Alman haber kanallarında yer alan haberlerde, Hessen Eyalet ve Federal İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa yaptıkları toplantıda, komisyon üyelerine soruşturmayla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Toplantı sonrası medyaya değerlendirmelerde bulunan Yeşiller Partisi vekillerinden İrene Mihalic, "Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının NSU geçmişine rağmen neden gözetlemesinden vaz geçildi? Bu cinayet NSU cinayetlerinin şekliyle benzerlik arz ediyor. Bu konuya mutlaka açıklık kazandırılmalı." dedi.

"BİR IRKÇININ TAKİBİ NASIL BIRAKILIR?"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Burkhard Lischka, "Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), şiddete meyilli özelliği bilinen bir ırkçının nasıl olur da 2009'dan sonra takibini bırakır? Bunu yapmanın sebeplerini hepimiz bilmek istiyoruz. Bu kararı kimler ve neden aldı?" diye sordu.

Federal İçişleri Komisyonu Başkanı Hristiyan Sosyal Parti (CSU) federal milletvekili Andrea Lindholz da ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Zanlının suçunu itiraf ettiğini öğrendik. Şimdi de sıra savcılarımızın bu menfur cinayeti işleyen kişinin bunu neden ve varsa kimlerle yaptığını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak. Demokrasimiz açısından çok tehlikeli bu tür bir olayın tekrar etmemesi için cinayeti her yönüyle açıklığa kavuşturmak zorundayız" dedi.


- Ceylan
Kaynak: DHA
Almanya , Fabian Ernst , Kassel , Dünya

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