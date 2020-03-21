Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kastamanonu'da köy muhtarından 14 günlük karantina tedbiri - Haberler

Kastamanonu'da köy muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyünde, koronavirüs önlemleri kapsamında muhtarlık tarafından alınan kararla köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

21.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:16
Kastamanonu'da köy muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyünde, koronavirüs önlemleri kapsamında muhtarlık tarafından alınan kararla köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu , Türkiye'de de ölümlere yolaçan koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı. Karantina ile ilgili köy girişine bilgilendirme mesajı içeren pankart asıldı. Muhtar Göksu, koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında evlerden çıkılmaması konusunda yapılan uyarıların ardından şehirlerde zyaşayan birçok kişinin köy ve yaylalara geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Köyümüz kış mevsiminde 15 hane ancak baharın yüzünü göstermesiyle birlikte kışı büyük şehirlerde geçiren köylülerimiz şu günlerde dönüş yapıyor. Dünyada hızla etkisini artıran Kovid-19 virüsü geçtiğimiz hafta ülkemizde de görülmeye başladı. Bunun üzerine devletimiz birçok tedbir uygulaması başlattı. Bende köy muhtarı olarak köyümüze büyükşehirden yazı geçirmek için gelen bütün köy sakinlerimize 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmelerini rica ediyorum. Bu süre zarfında ihtiyaç duydukları her konuda muhtarlık olarak bizzat ben yardımcı olacağım süreci hep birlikte tedbirlere riayet ederek atlatacağız."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Karantina, Taşköprü, Göksu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haberler
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haberler
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti Haberler
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti
HDP’li vekil: Bakan’la konuştum, KHK’lı doktorlar salgına karşı çalışacak Haberler
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi

Son Dakika Güncel Haberleri

KKTC Dışişleri Bakanlığından korona virüse karşı seyahat uyarısı - Haber Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Haber Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar - Haber SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haber KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi - Haber Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Spor Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi - Haber
Loading