Haberler» Güncel» Haber

Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi

Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.

26.08.2019 11:50 Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi
Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.
Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda çekilen kuraya Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Futbol İl Temsilcisi Serdar Akın Badioğlu, saha komiserleri başkanı Zafer Ayaz ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
16 Kasım'da başlayacak Kastamonu 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Çatalzeytin, Yurdum Gençlik, Yolspor, Seydiler, Ormanspor, Devrekani Belediye Gençlik, Taşköprüspor, Cide Belediyespor, Bozkurt Belediyespor ve Tosyaspor mücadele edecek.
Adem Keloğlu, kulüplere yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kazasız, olaysız, fair-play çerçevesinde bir sezon olsun. Takımlarımıza başarılar dilerim." dedi.

Serdar Akın, Kastamonu, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Oğlunu kanserden kaybetti, tümöre karşı savaşı bırakmadı
12:20   Tarihi Tamzara Mahallesi turizmle yaşıyor
12:20   Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı
12:19   enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek
12:18   Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı
12:18   sudan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
12:18   Kocaeli'deki silahlı kavga