Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş, "Aile ve akrabalık ilişkileri çok önemli. Geçmişten günümüze aile ilişkileri farklılaştı. Bunların sorunlarının üzerinde durup geleceğe ışık tutmalıyız." dedi.
Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu
Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kültür Konseyi Derneği tarafından Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yarın "Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı" düzenleneceğini söyledi.
Çalıştayın üç ana başlıktan oluşacağını belirten Eriş, "Çalıştaya çok sayıda akademisyen bildirileri ile katılacak. Hocalarımız ilk olarak, İslam öncesi Türk devletleri ve dünyada aile ve akrabalık ilişkilerini, daha sonra İslamiyet ile beraber Türk dünyası ve dünyada akrabalık ve aile ilişkilerini, son olarak da gelecek zaman diliminde Türk dünyası ve batı dünyasında aile ve akrabalık ilişkilerinin nasıl olacağını tartışacak." diye konuştu.
Akrabalık ilişkilerinin önemine değinen Eriş, "Aile ve akrabalık ilişkileri çok önemli. Geçmişten günümüze aile ilişkileri farklılaştı. Bunların sorunlarının üzerinde durup geleceğe ışık tutmalıyız. Geçtiğimiz günlere bir istatistik açıklandı. Türkiye
'de boşanma hızla artıyor. Bu sorun sadece Türk-İslam dünyasında değil. Batı zaten yıllardır bunun sıkıntılarını yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Komşuluk ve mahalle kültürünün değiştiğini anlatan Eriş, "Mahalle, aile, komşuluk, akrabalık ilişkilerinden uzaklaşmaya başladık. Ferdi yaşam alanları ortaya çıkmaya başladı. Her olgunluk çağına gelen kişi adeta ailesinden kopmaya başladı." dedi.
Bu tür çalıştayların artması gerektiğini dile getiren Eriş, "Aile ilişkilerinin, akrabalık ilişkilerinin güçlenmesi için neler yapılabilir diye çalışmalar yapılmalı. Yapacağımız bu çalıştay önemli. Bunun devamı gelmeli. Anlattığımız sorunlar bizde de yaşanıyor batıda da. Bilim adamları bunun çözümü için var." diye konuştu.
Kastamonu
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:38